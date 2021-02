Leimen. Wegen eines verdächtigen Pakets ist am Samstagmorgen ein Paketverteilzentrum in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. Die auffällig verfärbte Hülle der Postsendung hatte bei den Mitarbeitern den Verdacht erweckt, die Sendung könnte Sprengstoff enthalten.

AdUnit urban-intext1

Wie die Behörden mitteilten, war bereits am frühen Nachmittag die Entwarnung gekommen: „Das Paket wurde von den Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg geöffnet. Hierbei wurde kein sprengstoffverdächtiger Inhalt festgestellt.“ Aufgrund der Serie von explosiven Postsendungen an einen Eppelheimer Getränkehersteller sowie an Lidl und Hipp habe für erhöhte Alarmbereitschaft gesorgt. Mittlerweile sitzt ein 66-Jähriger als Tatverdächtiger in U-Haft. sin