Verdächtiger nach Einbrüchen mit Gullydeckeln in Haft

Ludwigshafen. Der Modus Operandi war immer derselbe: die Schaufensterscheibe eines Handyladens wurde mit einem Gullydeckel eingeworfen, um an hochwertige Mobiltelefone heranzukommen. Nach einer Serie von Einbrüchen nach diesem Muster hat die Polizei durch intensive Ermittlungen jetzt in Speyer einen Tatverdächtigen festgenommen. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wurde Haftbefehl erlassen.

AdUnit urban-intext1

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitteilte, hatte die Serie im Februar begonnen. In Speyer, Limburgerhof, Landau, Hockenheim, Grünstadt und Lorsch hatte es zehn Einbrüche in gleicher Manier gegeben. Hierbei sei ein Schaden von mehr als 50 000 Euro entstanden. Zuletzt wurde am Dienstag laut Polizei in Frankenthal eine Scheibe eingeworfen, aber nichts gestohlen, wohingegen einen Tag später in Bad Dürkheim acht Handys durch ein Loch in der Schaufensterscheibe verschwanden. sin