Schifferstadt. Weil er seine Tante mit einem Messer getötet und seine Mutter schwer verletzt haben soll, wird ein 31 Jahre alter Mann aus Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) in der Psychiatrie untergebracht. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mitteilte, besteht die Möglichkeit, dass Mann bei der Tat nicht schuldfähig gewesen sein könnte. Der Haftrichter habe auf Antrag der Anklagebehörde Unterbringungsbefehl wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Beschuldigte befinde sich nun in einer psychiatrischen Klinik.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pfälzer seine Tante nach einem Streit mit einem Messer tödlich am Hals verletzt hat. Die am Freitag durchgeführte Obduktion des 60-jährigen Opfers habe ergeben, dass dieses durch den Blutverlust nach dem Stich in den Hals gestorben ist. Nach dem Verdächtigen war die ganze Nach über mit Spezialkräften gefahndet worden, ehe er nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagvormittag gefasst wurde. sin