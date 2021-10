Verdächtiger entlassen

Hassloch. Der Verdächtige im Fall eines versuchten Tötungsdelikts in Hassloch Ende September ist wieder auf freiem Fuß. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach hob das Landgericht Frankenthal den Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen nach einer Haftbeschwerde durch dessen Rechtsanwalt auf. Der Mann wurde bereits am Montag aus der Justizvollzugsanstalt entlassen. Näheres zu den Hintergründen der Haftbeschwerde war am Donnerstag nicht zu erfahren.

Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, am 30. September im pfälzischen Hassloch einen 41 Jahre alten Mann mit einer Pistole angeschossen zu haben. Das Opfer war nach der Tat in einem Krankenhaus operiert worden, Lebensgefahr bestand jedoch nach Angaben der Behörden nicht. Der Täter war zunächst geflüchtet, umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten dann zu dem 26-jährigen Tatverdächtigen. Am 2. Oktober wurde Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen. jei