Verdacht auf Geflügelpest - Feuerwehr holt erneut tote Vögel in Groß-Rohrheim aus Gewässer

Südhessen. Eine Gans und einen Schwan, beide tot, haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Groß-Rohrheim am Samstag aus dem Kiesloch der Firma Omlor geholt. „Nachdem hier vor drei Wochen schon drei Jungeschwäne gefunden wurden, die mit der Geflügelpest infiziert waren, liegt der Verdacht nahe, dass diese sich auch angesteckt haben“, sagte Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag auf Anfrage. Die Feuerwehr habe die Tiere dem Veterinäramt übergeben, die Ergebnisse der Untersuchung erwartet Donnerstag in ein paar Tagen.

Bei drei Höckerschwänen hatte sich bereits Mitte März der Verdacht der Geflügelpest bestätigt. Demnach seien bei den am 7. März in einem Seegebiet in Groß-Rohrheim gefundenen Vögeln der Verdacht auf die hochpathogene Form der Influenza vom Typ H5N8 nachgewiesen worden.