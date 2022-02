Verdacht auf bandenmäßigen Diebstahl - vier Frauen in Haßloch erwischt

Haßloch. Vier Frauen sind am Mittwochabend in Haßloch wegen mutmaßlichen bandenmäßigen Diebstahls festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die vier Frauen im Alter von 23 bis 40 Jahren gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in Haßloch und befüllten einen Einkaufswagen. Bereits im Dezember sollen die Frauen im gleichen Laden Waren im Wert von rund 300 Euro entwendet haben. Ein Mitarbeiter erkannte anhand von Videoaufzeichnungen die mutmaßlichen Täterinnen wieder und verständigte die Polizei. Die Frauen hatten die Beobachtung durch den Mitarbeiter bemerkt und verließen den Laden ohne Beute. Im Rahmen einer Fahndung konnten sie gestellt werden. Gegen die Frauen aus dem Landkreis Germersheim wurde ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet.

