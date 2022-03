Verbraucherzentrale warnt vor betrügerischen Anrufen

Ludwigshafen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz macht auf unerlaubte Werbeanrufe in ihrem Namen aufmerksam. Dabei sollen sich die Anrufer als Mitarbeiter der Verbraucherzentrale ausgeben, um persönliche Daten der Betroffenen zu erfragen, hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Die Organisation distanzierte sich von der Masche: „Die Verbraucherzentrale ruft nie unaufgefordert an“, erklärte Jennifer Kaiser, Fachberaterin für Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Bei Anrufen von Fremden sollte man grundsätzlich skeptisch sein und auf gar keinen Fall persönliche Daten preisgeben. Am besten ist es, sofort aufzulegen“, so Kaiser weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem konkreten Fall habe ein Betroffener den Angaben der Verbraucherzentrale zufolge berichtet, dass er einen Anruf von einer 0800er Nummer bekommen habe. Der vermeintliche Mitarbeiter der Verbraucherzentrale habe angeben, dass er eine mögliche Umstellung von der privaten auf die gesetzliche Krankenversicherung prüfen wolle. Als der Verbraucher Bedenken wegen seines Alters geäußert habe, sei er nach seinem Geburtsdatum gefragt worden. Er habe die Antwort verweigert und das Gespräch daraufhin sofort beendet.

Mit den Anrufen wollen die Betrüger den Betroffenen ungewollte Verträge unterschieben. „Werbeanrufe ohne Einverständnis sind unzulässig und sollten der Bundesnetzagentur gemeldet werden“, informierte die Verbraucherzentrale weiter.