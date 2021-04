Mutterstadt. Heimisches Gemüse hat in der Pandemie offenbar Hochkonjunktur – so legte die Erzeugergemeinschaft Pfalzmarkt für das Corona-Jahr 2020 eine gute Bilanz vor. Wie die Genossenschaft mit Sitz in Mutterstadt am Dienstag mitteilte, kletterte der Warenumsatz von Deutschlands Marktführer für selbst erzeugtes Obst und Gemüse um fünf Millionen Euro auf 154 Millionen Euro. Die Produktionsmenge der Pfalzmarkt eG lag mit 209 000 Tonnen etwas unter dem Vorjahresniveau von 223 000 Tonnen.

„In einer extremen Anbau-Saison, die auch von der Standorterweiterung in Mutterstadt und herausfordernden Witterungsverhältnissen geprägt worden ist, hat der Pfalzmarkt Leistung und Einsatz gezeigt“, finden die beiden Vorstände Hans-Jörg Friedrich und Reinhard Oerther. Trotz zwischenzeitlicher Grenzschließungen und Lockdown-bedingter Versorgungsengpässe seien Handel und Verbraucher sicher, nachhaltig und schnell mit Ware aus dem Gemüsegarten Deutschlands versorgt worden. Das habe das Pfalzmarkt-Team – das aus 180 aktiven Erzeugern und 169 Mitarbeitern der Handelsplattformen in Mutterstadt, Maxdorf und Hatzenbühl besteht – gewährleistet.

Hohe Zusatzkosten

Zum Stichtag am 31. Dezember 2020 lag der Jahresüberschuss bei 0,75 Millionen Euro. Der Rückgang um rund 1,6 Millionen gegenüber 2019 liege in den sehr hohen Zusatzkosten zur Pandemieprävention und den möglichst hohen Auszahlungen an die genossenschaftlichen Erzeuger begründet. „Da dem Pfalzmarkt als systemrelevantem Versorger eine besondere Bedeutung zukommt, wurden vor dem ersten Lockdown Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung sowie zur Sicherheit von Mitarbeitern und Erzeugern eingeleitet, was Kosten verursacht hat“, berichtet der Vorstand.

Allerdings führe der neue Trend zum Kochen am eigenen Herd dazu, „dass sehr viele Verbraucher die Zusammenhänge zwischen der Nähe des nachhaltigen Anbaus, unserer Lieferlogistik über wenige Stunden und frischen Obst- und Gemüse-Spezialitäten entlang des Saisonkalenders für sich neu entdecken und wertschätzen“, nennt Oerther auch einen positiven Effekt der Pandemie.

Damit der Lebensmitteleinzelhandel und die Verbraucher auch künftig vom Pfalzmarkt profitieren könnten, investiere man bis Ende des Jahres 30 Millionen Euro in die Standorterweiterung und damit in eine neue Logistikdrehscheibe, die im Spätjahr eröffnet werden soll. Schließlich verließen täglich bis zu 250 Lkw den Pfalzmarkt, der 140 verschiedene Obst- und Gemüsesorten über die Saison im Angebot hat. Absatzschlager waren 2020 Bundzwiebeln (86 Millionen Bund), Radieschen (74 Millionen) sowie rund 22 Millionen Kopf- und Blattsalate.

Da Corona den Druck auf den Obst- und Gemüsebau verschärft habe, gehen Friedrich und Oerther davon aus, dass auch 2021 „wieder ein herausforderndes Anbaujahr wird“. Dennoch ist das Team vorsichtig optimistisch und hofft, das Ergebnis aus 2020 bestätigen zu können. „Wenn uns das gelingt, dann haben wir Großartiges erreicht“, betont Friedrich. sin

