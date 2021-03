Bad Dürkheim. Mit dem Start der Motorrad-Saison sperrt der Kreis Bad Dürkheim wieder bestimmte Strecken im Pfälzerwald. So wird die L 499 zwischen der B 39 (Frankeneck) und der B 48 (Johanniskreuz) vom 1. April bis 31. Oktober für Motorräder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen gesperrt. Von dem Verbot ausgenommen sind laut Kreis Kleinkrafträder und Mofas.

Die Sperrung des Elmsteiner Tals erfolgte erstmals 1994. Der Grund: Von 1983 bis 1993 ereigneten sich 178 Unfälle mit Motorradbeteiligung – 125 davon an Wochenenden und Feiertagen. Zu beklagen waren laut Verwaltung 81 Leicht-, 84 Schwerverletzte und neun Todesfälle. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sei die Sperrung beschlossen worden. Die Statistik gebe dem Vorgehen recht, hieß es: Die Unfallzahlen blieben konstant niedrig. 2020 ereigneten sich sieben Unfälle, sechs davon an Wochentagen. her