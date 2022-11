Verbindungsrampe der B36 bei Brühl  in Richtung Mannheim am Mittwoch gesperrt

Brühl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim Rheinau im Überleitungsbereich an der Anschlussstelle Brühl-Rohrhof wird am Mittwoch, 30. November zwischen 9 Uhr und 17 Uhr voll gesperrt. Im Rahmen der Sanierung der Fahrbahn zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau, werden nun die Markierungen angebracht, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Während der Arbeiten kann die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim über die im ersten Abschnitt, neu hergestellte Verbindungsrampe in Fahrtrichtung Schwetzingen erreicht werden, indem die nächstmögliche Zufahrt auf die BAB 6 in Richtung Frankfurt genommen wird. Von dort aus führt die Umleitung über die Abfahrt in Richtung Mannheim-Rheinau/Brühl wieder auf die B 36, in Richtung Mannheim. Die Verkehrsführung während der Bauzeit wurde vor Beginn der Maßnahme mit der Verkehrspolizei und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.