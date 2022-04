Veranstaltungsreihe „Frag den Förster“ geht weiter

Rhein-Neckar. Wer mehr über den Wald vor der Haustür erfahren möchte, kann sich ab sofort für die Veranstaltungsreihe „Frag den Förster“ oder „Frag die Försterin“ anmelden. Unter diesem Titel bietet das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises Führungen an. Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, ihren Förster oder ihre Försterin vor Ort über alle Themen des Waldes zu befragen.

Einige wenige Führungen stehen unter einem bestimmten Thema. Natürlich können aber auch bei diesen Führungen Fragen aus allen Bereichen gestellt werden. Alle anderen Führungen werden frei nach dem Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestaltet. Die Führungen dauern jeweils zwei bis drei Stunden und finden ausschließlich im Freien und auch bei schlechtem Wetter statt. Daher ist festes Schuhwerk und angepasste Kleidung gefordert. Nur bei Sturm oder Gewitter erfolgt eine kurzfristige Absage.

Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung per E-Mail an waldpaedagogik@rhein-neckar-kreis.de oder telefonisch unter 06221/52 27 64 00 möglich. Interessierte können sich ab sofort bis spätestens 12 Uhr am Vortag der Führung anmelden. Mit der Anmeldebestätigung wird der Treffpunkt der Führung mitgeteilt.

Termine gibt es unter anderem am Freitag, 29. April, 16 Uhr, in Schriesheim mit Förster Walter Pfefferle. Oder am Freitag, 6. Mai, um 16 Uhr in Dossenheim mit Förster Michael Jakob. Oder in Schriesheim am Freitag, 15. Juli, um 16 Uhr mit Förster Jakob, sowie am Freitag, 16. September, um 16 Uhr in Hirschberg mit Förster Pfefferle.

Weitere Infos: www.rhein-neckar-kreis.de/fragdenfoerster