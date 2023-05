Veranstalter der Nibelungen-Festspiele in Worms stellen Ensemble vor

Worms. Die Veranstalter der Nibelungen-Festspiele in Worms stellen am Dienstag (11.00 Uhr) das Ensemble des diesjährigen Jahrgangs vor. Bekannt ist bereits, dass die Schauspielerin Lena Urzendowsky die namensgebende Hauptrolle als Brynhild übernimmt.

Daneben wird Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller in einer integrierten Filmsequenz als Fafnir zu sehen sein. In dem Stück "Brynhild" (7. bis 23. Juli) will Regisseurin Pinar Karabulut unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen.

Das Stück schrieb die Dramatikerin Maria Milisavljevic. "Brynhild" verspreche auf der Freilichtbühne vor dem Kaiserdom noch einmal eine neue Perspektive der Heldengeschichte, sagte Intendant Nico Hofmann.

Zu der Pressekonferenz in Worms erwarten die Veranstalter aus dem Ensemble unter anderen Jens Albinus und Bekim Latifi sowie Ruby Commey und Laina Schwarz. Urzendowsky und Moeller sind nicht vor Ort.

Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt. Das Publikum sitzt auf einer Tribüne mit rund 1400 Plätzen pro Abend. Das Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.