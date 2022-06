Vater und Sohn belästigen Hochzeitsgäste in Freinsheim

Freinsheim. Ein 79-Jähriger und dessen 53-jähriger Sohn haben am Samstagabend Hochzeitsgäste in Freinsheim beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, bat eine Hochzeitsgesellschaft in Freinsheim die Polizei aufgrund verbaler Belästigungen durch zwei Männer um Hilfe. Die Beamten sprachen gegenüber dem offensichtlich alkoholisierten Vater-Sohn-Gespann, die jeweils 1,48 Promille und 3,41 Promille hatten, einen Platzverweis aus. Jedoch hielten sich die beiden Männer nicht an die polizeiliche Anordnung und der 79-Jährige bedrohte die Polizeibeamten. Währenddessen beleidigte sein Sohn zwei der Hochzeitsgäste. Die Beamten fesselten die beiden Männer und nahmen sie über Nacht in Gewahrsam. Auch diese Maßnahmen führten bei den Männern zu keinerlei Einsicht. Auf dem Weg zur Dienststelle äußerte sich der 53-Jährige abfällig über die polizeilichen Maßnahmen und die eingesetzten Beamten.

