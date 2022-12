Deidesheim. Ein Fahrzeug ist am Freitag in Deidesheim beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, rissen unbekannte Täter den rechten Außenspiegel zwischen 18.00 und 20.00 Uhr ab, als sich die 50-jährige Besitzerin des Fahrzeugs auf dem Weihnachtsmarkt aufhielt. Geparkt war das Auto auf dem Parkplatz vor der IGS in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße. Des Weiteren wurde die Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

