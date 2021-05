Vandalismus-Serie an Bockenfelshütte - Polizei ermittelt drei Verdächtige

Neckargemünd. Die Polizei hat drei Tatverdächtige ermittelt, die für eine Vandalismus-Serie in Neckargemünd verantwortlich sein sollen. Dabei soll es sich nach Angaben der Behörde, um einen Jugendlichen, ein Heranwachsenden und einen Erwachsenen handeln, die im Zeitraum zwischen September 2020 bis März 2021 am Aussichtspunkt "Bockfelsenhütte" immer wieder zu Vandalismus beispielsweise in Form von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien verübt haben sollen.

Daneben soll auch mehrmals der Holzzaun zerstört worden sein. Gegenstände wie beispielsweise ein Fahrrad seien die rund 90 Meter tiefe Felswand heruntergeworfen worden. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die drei Tatverdächtigen werden nun angezeigt.