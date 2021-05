Vandalismus in Pfarrkirche "St. Peter" - Notdurft verrichtet, "ewiges Licht" beschädigt

Worms. Unbekannte haben in der Wormser Pfarrkirche "St. Peter" Vandalismus verübt. Unter anderem sei bei dem Vorfall am Freitag das "ewige Licht" beschädigt sowie Notdurft in eine Vase verrichtet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch Kerzenwachs wurde an verschiedenen Stellen in der Kirche im Stadtteil Herrnsheim verschüttet. Die Tat soll sich zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr abgespielt haben.

Die Kirche war im Tatzeitraum aufgeschlossen und konnte durch jedermann betreten werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241-8520 entgegen.