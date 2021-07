Vandalismus auf KiTa-Gelände in Lambsheim - Zeugen gesucht

Lambsheim. Auf dem Gelände der Kindertagesstätte Lambiland in Lambsheim haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang Unbekannte randaliert und dabei Sachschäden verursacht. Laut Polizeiangaben wurden in der KiTa, die sich in der Mühltorstraße befindet, Glasflaschen zertrümmert sowie ein Briefkasten und ein Mülleimer aus der Verankerung gerissen und in den Garten geworfen.

In der betroffenen Straße wurde außerdem ein öffentlicher Mülleimer aus der Verankerung gerissen und auf ein Grundstück geschmissen. DNA-Spuren wurden gesichert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu melden.