Vandalismus an Grundschule - Zeugen gesucht

Landau. Über das Wochenende wurden mehrere Fensterscheiben an einer Grundschule in Landau beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war an der Grundschule im Horstring am Freitagabend gegen 17 Uhr noch alles in Ordnung. Da es sich um mehrfach verglaste Sicherheitsscheiben handelte, muss entsprechendes Werkzeug eingesetzt worden sein. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf zirka 50.000 EUR beziffert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.