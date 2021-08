Speyer. Zwei Väter haben sich auf einem Spielplatz vor den Augen ihrer zwei und siebjährigen Kinder eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Nach Polizeiangaben vom Freitag waren die beiden in Streithähne im Alter von 48 und 37 Jahren am Donnerstag aneinandergeraten, weil sie sich nicht einig waren, wer das Recht hatte, sich auf dem Spielplatz aufzuhalten. Bei der Schlägerei trug der ältere starke Gesichtsschwellungen davon. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

