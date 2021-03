Rhein-Neckar. Große Hubschrauber-Formationen sind ab kommenden Montag, 8. März, über Mannheim und der Metropolregion zu sehen. Wie die U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz – die auch für die Coleman Barracks nahe Mannheim zuständig ist – am Freitag mitteilte, werden bis 19. März etwa 60 Hubschrauber vom französischen Dünkirchen zu Übungsgebieten in Deutschland, Polen und Lettland fliegen.

Die Chinook-, Apache- und UH-60 Black Hawk-Hubschrauber gehören zu einer multifunktionalen Einheit mit Angriffs- und Aufklärungshubschraubern, die normalerweise in Fort Riley, Kansas, stationiert ist. Wie die US-Armee mitteilt, soll die Truppe neun Monate lang die „Operation Atlantic Resolve“ in Europa unterstützen.

Die Flüge über der Metropolregion Rhein-Neckar seien für die Zeit zwischen 8 und 18 Uhr geplant und hielten sich an die üblichen Lärmschutzmaßnahmen. Zusätzliche Ausrüstung wird nach Angaben der Army per Bahn und Lkw zu den Übungsplätzen transportiert. „Wir schätzen die Beziehungen zu unseren deutschen Verbündeten und versuchen gute Nachbarn zu sein und gleichzeitig unsere Kampfkraft zu erhalten“, sagt ein Sprecher.

Seit April 2014 verlegt die US-Armee im Rahmen der „Operation Atlantic Resolve“ in den USA stationierte Einheiten für jeweils neun Monate nach Europa. Mit der Entsendung einsatzbereiter, kampffähiger US-Streitkräfte und multinationalen Übungen wolle man die Bindung zwischen Verbündeten und Partnern stärken. sin/red