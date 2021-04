Urteil im Doppelmord-Prozess: Lebenslange Freiheitsstrafe für Angeklagte

Frankenthal. Die 46-jährige Angeklagte im sogenannten Doppelmordprozess ist am Montag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal hat die Frau wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubes zu einer lebenslagen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Somit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren nicht möglich.

Nach der Beweisaufnahme sah es die Kammer als erwiesen an, dass die Angeklagte als Mittäterin an der Tötung des türkischen Geschäftsmannes Ismail Torun in Mannheim beteiligt war und den Tod des Opfers beabsichtigt hat. Die Angeklagte verwirklichte bei ihrer Tat nach Ansicht der Kammer die Mordmerkmale der "Heimtücke" sowie der "Verdeckungsabsicht".

Im September 2018 hatte das Gericht drei Menschen für den Mord an Torun sowie einem weiteren Unternehmer verurteilt. Anschließend hatte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Urteile zwar weitgehend bestätigt, aber eine Neuverhandlung angeordnet, da der Tabeitrag der Frau nicht ausreichend geklärt gewesen sei.

Das nun gefällte Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Erneut kann Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden.

