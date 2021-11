Urkunde für Pfälzer Hüttenkultur

Düsseldorf. Die Pfälzerwaldhütten-Kultur und die Weinkultur in Deutschland haben von der Deutschen Unesco-Kommission (DUK) ihre Urkunden zur Neuaufnahme in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes erhalten. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium am Donnerstag bekanntgegeben. Die Aufnahme in das Verzeichnis war bereits im März 2021 erfolgt. Die Überreichung der Urkunden fand nun im Rahmen einer Feierstunde im Düsseldorfer Schauspielhaus statt, hieß es weiter. Die beiden Neuaufnahmen sind das sechste und siebte immaterielle Kulturerbe aus Rheinland-Pfalz.

„Mit seinen sieben Unesco-Welterbestätten – vom Speyerer Dom bis zu den SchUM-Stätten – beherbergt Rheinland-Pfalz ein beeindruckendes Kulturerbe zum Betrachten und Staunen. Doch auch mit Traditionen, Bräuchen und typischen Gepflogenheiten ist unser Land reich gesegnet. Die frisch anerkannte Pfälzerwaldhütten-Kultur und die Weinkultur in Deutschland bezeugen dies eindrucksvoll“, sagte Innenminister Roger Lewentz.

Pfälzer Hütten – hier die Weisenheimer – gehören zum Kulturerbe. © Klaus Venus

Die Kulturform der Pfälzerwaldhütten hatte das Expertenkomitee bei der DUK überzeugt, da sie hauptsächlich von ehrenamtlichen Akteuren getragen wird, die regionales Naturschutzwissen und mündliche Traditionen weitergeben. her