Unwetter in der Region Rhein-Neckar: Verkehrsbehinderungen und Einsätze

Rhein-Neckar. Starke Regenfälle haben am Donnerstag in der Region zu Verkehrsbehinderungen geführt. Teilweise waren Straßen überflutet, außerdem drang Wasser in Gebäude und Keller ein.

AdUnit urban-intext1

In Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) wurde eine Bahnunterführung überschwemmt. Das Wasser stand nach Darstellung der Polizei dort zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch auf der Straße. Verletzte gab es nicht.

In Speyer etwa fielen pro Stunde bis zu 25 Liter Regen. In Bad Dürkheim sowie auf der Bundesstraße 37 kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil zahlreiche Straßen wegen des ablaufenden Wassers gesperrt waren, wie die örtliche Polizei mitteilte. Auch die Unterführung der K 6 zwischen den beiden Kreiseln in Edenkoben wurde gesperrt. Wassermassen konnten nicht abfließen und mussten von der zuständigen Straßenmeisterei abgepumpt werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Hangrutsch © Polizei

Auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben musste die Polizei selbst Hand anlegen und mit Schaufeln die Fahrbahn nach einem Hangrutsch räumen. Es kam zu kleineren Verkehrsstörungen.

AdUnit urban-intext2

Die Polizei in Worms wurde kurz nach 4 Uhr zu zwei Einsätzen aufgrund des Starkregens gerufen: In Mölsheim hatte das Wasser zwei Gullydeckel aus der Verankerung gedrückt und auf die Straße gespült. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr in den offenen Schacht, wodurch der vordere rechte Reifen platzte. In Worms-Pfeddersheim hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Baum gemeldete, der verkehrsbehindernd in die Fahrbahn rage. Aufgrund des andauernden Regens rutschte dieser offenbar vom angrenzenden Hang auf die Fahrbahn der Leiselheimer Straße, die hierdurch halbseitig blockiert war.

Auch für den Freitag erwartete der DWD noch weitere Regenfälle. "Die Tendenz geht aber zurück", sagte der Meteorologe. (mit dpa)

AdUnit urban-intext3