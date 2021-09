Unvermittelter Schlag ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Neckar. In einer S-Bahn zwischen Heidelberg und Mannheim der Linie 3 ist am Dienstagmorgen ein Mann von einem Unbekannten angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei stieg der 46-Jährige am Heidelberger Hauptbahnhof in die Bahn und setzte sich auf einem Vierersitzplatz. Nachdem er dort Platz genommen hatte, versetzte ihm der Unbekannte einen unvermittelten Schlag ins Gesicht und verließ anschließend den Zug.

Der Verdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt, gekräuseltes Haar. Er trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/120160 bei der Bundespolizei zu melden.