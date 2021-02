  Untreueverdacht - Anzeige gegen Stadtchef

Frankenthal. Die Stadtklinik Frankenthal kommt nicht zur Ruhe. Nach den - erwiesenermaßen falschen - Vorwürfen über die Beatmungspraxis auf der Intensivstation und Untersuchungen zur Organisationsstruktur läutet der langjährige kaufmännische Direktor des Hauses die nächste Runde in dem Konflikt ein.

Der 52-jährige Kurpfälzer hätte gerne schon früher etwas zu den Vorwürfen gesagt, denen er sich als langjähriger kaufmännischer Leiter der Stadtklinik Frankenthal ausgesetzt sah. Die laufenden Gerichtsprozesse hätten das aber nicht erlaubt. Nachdem jetzt aber fast alle Verfahren zu seinen Gunsten abgeschlossen seien, könne er offen reden. Laut einer Presseerklärung hat er am 25. Februar bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich sowie dessen Berater und Anwälte erstattet.

Die Stadtklinik Frankenthal kommt nicht aus den Schlagzeilen. © Bernhard Zinke

Hintergrund ist die außerordentliche Kündigung des langjährigen kaufmännischen Direktors im November 2019 durch Oberbürgermeister Hebich. Auslöser der Untersuchungen, die zur Kündigung geführt haben, war der im August 2019 erhobene Vorwurf, die Stadtklinik hätte Patienten aus finanziellen Gründen länger künstlich beatmet, als das die medizinische Indikation notwendig gemacht habe. Dieser Vorwurf hat sich als unbegründet erwiesen. Die Stadt Frankenthal hatte von Gutachtern bestätigt bekommen, dass die Behandlungen „Goldstandard“ erfüllt hätten - also nach besten und bewährtesten Verfahren. Die außerordentliche Kündigung des kaufmännischen Direktors wurde in der Folge mit weiteren angeblichen Pflichtverletzungen begründet. Diese habe das Arbeitsgericht in Bausch und Bogen verworfen. Sein Ziel sei und bleibe die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit.

Der 52-jährige Mann, der 25 Jahre für die Stadtklinik tätig war und auch in schwierigen Zeiten für kommunale Krankenhäuser die Selbstständigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt hatte, wirft dem OB und seinen Beratern vor, in Schriftsätzen nachweislich unvollständige und unwahre Angaben gemacht zu haben. „Dadurch wurden sowohl die Gerichte als auch die Staatsanwaltschaft getäuscht“, heißt es in der Erklärung.

Antrag im Ausschuss gestellt

Damit sei der Anfangsverdacht eines versuchten Prozessbetruges und der falschen Verdächtigung erfüllt. Auch Ausschussmitglieder und Stadträte sowie Personalräte in Frankenthal seien über den wahren Sachverhalt getäuscht worden, was einen Parteiverrat darstellen könne. Die eingeleiteten Schritte des Oberbürgermeisters hätten zu Honoraransprüchen der Berater in Millionenhöhe geführt und begründeten den Anfangsverdacht der Untreue des Oberbürgermeisters.

Diesen letzten Punkt greift bereits der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Jesko Piana in einem Antrag im Krankenhausausschuss der Stadt auf. Er will den „sofortigen Stopp der noch laufenden Untersuchungen und Beraterleistungen“ erreichen. Vor dem Arbeitsgericht sei ja schon herausgekommen, dass der OB sich die Kündigung des kaufmännischen Leiters erst acht Monate, nachdem er sie ausgesprochen hatte, in den politischen Gremien absegnen ließ.

Bei der Stadt Frankenthal ist von der Strafanzeige noch nichts bekannt. Man stehe aber mit der Staatsanwaltschaft in engem Austausch, da die Stadt die umfangreichen Ermittlungsergebnisse der Wirtschaftsprüfer an die Behörde übergeben habe, so eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage.