Unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket: Fünf Ausflugsziele ab Mannheim

Mannheim. Was dem treuen Smartphone-Nutzer sein Google Maps, wurde der DB Navigator schon vor Jahren allen treuen Bahn-Kunden zum treffsicheren Kompass für alle Exkursionen auf der Schiene. Die starten – wie aus wohl informierten Kreisen zu hören ist – bisweilen zwar nicht immer komplett pünktlich, doch zum Start des bundesweit gültigen 9 Euro-Tickets für sämtliche Nahverkehrsverbindungen des Landes ist die eine oder andere Minute Verspätung sicher verschmerzbar. Zumal allein der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bis zum offiziellen Start deutlich mehr als 40 000 Exemplare des begehrten Tickets in die Hände seiner Kunden übergab.

Es lohnt sich daher ein Blick auf die gute alte Landkarte, in den Browser am heimischen Computer oder in die App unterwegs. Denn gleich zahlreiche Ausflugs- oder Kurzurlaubsziele sind auch ohne eigenes Auto innerhalb weniger Stunden erreichbar – und allemal eine Entdeckung wert.

01 Punkt 1 von 2 Nur gute 40 Minuten vom Mannheimer Hauptbahnhof entfernt, liegt mitten in der hessischen Bergstraße Bensheim. Auf direktem Weg fährt die S6 über Ladenburg, Weinheim und Hemsbach in die 12 000-Einwohner-Stadt. Direkt am Bahnhof verkehrt die Buslinie 665, die den geneigten Freizeit-Abenteurer bis zur Haltestelle Reichenbach-Markt geleitet. Von dort sind es nur noch zehn ausgeschilderte Gehminuten, bis der Solo-Abenteurer, oder die ganze Familie sich mitten im Felsenmeer in Lautertal wiederfindet. In den Sagen des idyllischen Ortes heißt es, das Felsenmeer sei das Ergebnis eines mittelalterlichen Kampfes gigantischer Riesen gewesen, die sich einst mit imposanten Steinbrocken bewarfen und nach ihrem unbeendeten Duell jene Ansammlung von monolithischem Gestein hinterließen, das heute Kletterer, Wanderer und Naturfreunde aus der Region, aber auch ganz Deutschland anzieht. In Vor-Pandemie-Jahren durften sich Freunde der Lichtkunst außerdem jedes Jahr über die inszenierte Installation „Felsenmeer in Flammen“ freuen, die das Gestein nicht nur mit tausenden von Scheinwerfern erleuchtete, sondern auch dramaturgisch gekonnt in Szene setzte. Ein Vergnügen, das mit dem weitreichenden Fall der Corona-Maßnahmen hoffentlich bald wieder zu erleben sein wird. Doch auch so bietet der Blick vom erklommenen Felsplateau ein erhabenes Panorama, das man sich nicht entgehen lassen sollte! © Dietmar Funck

02 Punkt 1 von 2 Seit Jahren macht die Deutsche Bahn Werbung mit der Direktverbindung von Mannheim nach Paris. Doch auch für all diejenigen, die es etwas gemütlicher mögen, ist ein Trip nach Frankreich in jedem Fall kein Hexenwerk. Denn ebenfalls seit Jahren verbindet den VRN mit den nahegelegenen französischen Verkehrsverbänden eine enge Kooperation, die eine Fahrt ins Elsass fast schon zum Katzensprung machen. Mit einem kleinen Aufpreis für das sogenannte „Ticketplus Alsace“ und einem geschwinden Umstieg in Neustadt an der Weinstraße sind gerade einmal zwei Züge und drei Stunden der eigenen Zeit notwendig, bis der Weg in die nicht nur architektonisch wunderschöne Gemeinde Haguenau führt. Bis dorthin führt der Weg auf der Schiene vorbei an den wunderbaren Landschaften von Steinfeld und Wissembourg, aber auch den kleinen Burgen und Chateaus von Riedseltz und Hoffen. Einmal im Herzen des Département Bas-Rhin angekommen, ist es mit den französischen TER-Zügen, wie die Regionalbahnen dort heißen, dann fast schon die Qual der Wahl, ob man für einen guten Weißwein die Reise westlich in Richtung Metz, südwestlich nach Heiligenberg oder doch südlich nach Colmar fortsetzt. So oder so: Auf seine Kosten und herrliche Blicke von der Schiene kommt man mit diesem Angebot ohne Zweifel. © Mareike Pucka

03 Punkt 1 von 2 Garten-Paradies in Bruchsal Allzu gerne vergisst man bisweilen, wie nah das Gute doch sein kann. Und da der heimische Garten – nicht zuletzt durch die Pandemie – wieder stärker als heimischer Rückzugsort in das Interesse der Gesellschaft gerückt ist, sei konsequenterweise daran erinnert. Denn keine 50 Minuten von Mannheim entfernt, wartet in Bruchsal mit dem Freiluft-Streuobstmuseum eine Schau seltener, teilweise vergessener, Baumarten auf seine Besucher, um volle Inspiration für die eigene Ernte zu spenden. Von der Pastorenbirne bis hin zur Schwäbischen Weinweichsel wartet auf Gartenfreunde aus der ganzen Region eine prächtige Vielfalt zwischen Blüte und Frucht – und selbst bei Nisthilfen für Vögel oder die passende Hecke vor dem eigenen Zaun warten hilfreiche Tipps und Anweisungen. Der Weg nach Bruchsal könnte für alle ÖPNV-Nutzer einfacher kaum sein: Im Mannheimer Hauptbahnhof steigen die Fahrgäste schlicht in die S3, beobachten das beschauliche St. Ilgen, durchfahren die Kurstadt Bad Schönborn und sind innerhalb von erwarteten 47 Minuten bequem am Ort ihres Begehrens angekommen. Viel mehr Komfort geht kaum! © Frank May

04 Punkt 1 von 2 Panoramaweg Taubertal Für den entschlossenen Aktivurlauber gibt es dieser Tage den perfekten Kompromiss. Denn wem der Jakobsweg zu weit ist, auf den wartet mit dem Panoramaweg Taubertal exakt das richtige Angebot auf seine Nutzung. Immer wieder macht der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ auf diese bisher vielen noch immer nur als Geheimtipp bekannte Route aufmerksam. Zwar müssen entschlossene Wanderer von Mannheim aus über Seckach, Buchen, und Tauberbischofsheim immerhin drei Umstiege und knappe vier Stunden mit S- und Regionalbahn für den Weg nach Bad Mergentheim auf sich nehmen – doch ist allein diese Exkursion schon eine abwechslungsreiche Vorbereitung auf die anschließende Wanderstrecke, die nicht nur an herrlichen Wald- und Wiesenlandschaften, sondern auch an zahllosen mittelalterlichen Dörfern und Kleinstädten vorbeiführt. Das Hervorragende an den durchweg markierten Pfaden: Jeder kann für sich selbst entscheiden, wie viel der insgesamt 133 Kilometer langen Fußstrecke er auf sich nehmen will. Denn auf dem Weg warten derart viele Einkehrmöglichkeiten, dass kein Wanderer hungrig oder durstig bleiben muss. Und wem der Tag dann doch einmal zu lange wird: Ab Lauda-Königshofen wartet dann schon die passende Verbindung zurück ins traute Heim. © Ronald Wittek

05 Punkt 1 von 2 Ab nach Sylt! Wem der Flug mit Rhein-Neckar-Air nach Sylt schon immer zu teuer war, der kann die Möglichkeiten des Nahverkehrs nun in Zeiten des 9 Euro-Tickets auch maximal ausreizen und sich an einer Fahrt auf die Insel versuchen. Tatsächlich ist die Fahrt Mannheim – Sylt allein mit den Zügen des Regionalverkehrs möglich. Wer die Reise aber tatsächlich wagen will, sollte viel Zeit und vor allem ein gutes Gespür für das eigene Timing mitbringen. Denn über Frankfurt, Kassel, Göttingen, Uelzen, Hamburg und zuletzt Elmshorn warten stolze sechs Umstiege und satte 13 Stunden Fahrt auf mögliche Reisewillige. Dennoch kann, darf und sollte sich so mancher Abenteuerlustige vielleicht fragen: Wann eine solch wilde Fahrt wagen, um die milde Brise der Insel zu genießen, wenn nicht jetzt? © Bodo Marks

Es sind Ziele, die an einem wettertechnisch wechselhaften Pfingstwochenende, aber sicher auch weit darüber hinaus eine Reise – oder um konsequent zu bleiben: eine Fahrt – wert sind. Zwar kündigt die Bahn provisorisch bereits an, dass bei zu erwartender starker Nutzung die Mitnahme von Fahrrädern nicht garantiert werden kann und so manche Regionalbahn bisweilen auch etwas voller werden wird als gewöhnlich – dafür liegen die zahlreichen Vorteile des 9 Euro-Tickets auf der Hand. Denn die monatlich zu erneuernden Fahrkarten gelten von der Tram über den Bus bis hin zu sämtlichen Regionalzügen für Jugendliche und Erwachsene nicht nur von Juni bis einschließlich August: Unter Sechsjährige fahren mit ihren Eltern sogar kostenfrei mit. Und genießen so jeden einzelnen Kilometer des Erlebnisses mit.

Eines sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt: Die regional Zuständigen in der Pressestelle der Deutschen Bahn wurden zur Unterstützung der Entstehung dieses kleinen Vorschlagswerks selbstverständlich kontaktiert. Doch ganz wie auf so manchen Zug mussten wir bis Redaktionsschluss des Beitrags leider auf die richtige Verbindung warten. So musste dieser Artikel ebenso spontan und ergebnisoffen entstehen, wie sich in den kommenden Wochen und Monaten sicher so einige Reise ergeben wird. Dem Ergebnis allenthalben tut das keinen Abbruch.

