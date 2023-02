Unterwegs ins Erdbebengebiet: Tierretter auch aus Rhein-Neckar wollen helfen

München. Am Dienstagvormittag haben sich sieben deutschsprachige Tierretter mit dem Flugzeug ins Erdbebengebiet in der Türkei gemacht. Wie ein Mitarbeiter berichtete, wird die Berufstierrettung Rhein-r wird mit einem Team aus weiteren Tierrettern anderer Organisationen ab Mittwoch vor Ort als erfahrenes und geschultes Team im Bereich Sicherung, Rettung und Bergung helfen.

Zunächst geht der Flug nach Istanbul und dann weiter nach Adana. Einsatzort wird das Gebiet um die Millionenstadt Adana sein. Nach letzten Informationen sollen an der geplanten Einsatzstelle wohl über 1000 Tiere in akuter Notlage und schwer verletzt sein. Viele der Tiere müssen eingefangen werden. Unzählige eingeschlossene, verletzte und unversorgte Vierbeiner müssen geborgen und gesichert werden, viele benötigen eine medizinische Versorgung oder müssen anderweitig untergebracht werden. Umsiedeln und Füttern tausender Haus- und Nutztiere stellt alle Tierretter vor eine riesigen Herausforderung und das tatsächliche Ausmaß dieser Katastrophe kann man derzeit nur erahnen, so Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar.