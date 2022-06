Unterführung wird saniert - Straßensperrung in Heppenheim wegen Bauarbeiten

Heppenheim. Die Stadt Heppenheim saniert in den kommenden Wochen die Autobahn-Unterführung am Ratsäckerweg – der Straße, an der auch das Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, kurz ZAKB, liegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der kommenden Woche, von Montag, 27. Juni, bis Freitag, 2. Juli, wird die Unterführung der A 5 vollständig gesperrt. Somit ist das AWZ in dieser Zeit nur über eine provisorische Umleitungsstrecke erreichbar. Die Umleitung erfolgt als Einbahnstraße größtenteils über landwirtschaftliche Wege, die für eine größere Auslastung nur bedingt geeignet sind.

Deshalb bittet der ZAKB darum, Anlieferungen zum AWZ nach Möglichkeit zu verschieben. Sollte dies nicht möglich sein, führt die Umleitung ab dem Bereich der Vollsperrung über die Straße An der Autobahn und die Energiestraße in das Gewerbegebiet Süd. Von dort geht es auf dem Bruchgrabenweg über die A 5 und schließlich auf dem Weidequerweg zum Wertstoffhof. Zurück führen der Ratsäckerweg, der Rhenaniaweg und schließlich die Bundesstraße B 460. Lkw sollten das Gewerbegebiet Süd direkt über den Kreisel der Bürgermeister-Metzendorf-Straße und über die Lise-Meitner-Straße anfahren.

Wer sich in der Lage sieht, Anlieferungen um eine Woche zu verschieben, spart nicht nur Zeit und Aufwand – das schont besonders auch die Flora und Fauna entlang der Umleitungsstrecke, betont der ZAKB. Ab Montag, 4. Juli, ist das AWZ des ZAKB voraussichtlich wieder wie gewohnt erreichbar und ab 7 Uhr geöffnet.