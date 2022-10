Unter Drogeneinfluss auf dem Heimweg in Neustadt

Neustadt/Weinstraße. Ein 23-Jähriger aus Neustadt an der Weinstraße, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr, ist am Donnerstagabend auf seinem Heimweg einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er gegen 22.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße anlassunabhängig mit seinem Pkw von den Beamten angehalten. Im Rahmen der Kontrolle des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sollte dem Bruder des Mannes übergeben werden. Da dieser jedoch ebenfalls unter dem Einfluss von THC stand, wurde der Schlüssel letztlich dem Chef des 23-Jährigen übergeben. Der Pkw-Fahrer muss sich nun in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

