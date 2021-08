Unter Drogen und Alkohol - Zwei Männer mit 2,2 und 1,3 Promille am Steuer

St. Leon-Rot. Mit 2,2 beziehungsweise 1,3 Promille Alkohol und Drogen im Blut sind zwei Männer von der Polizei in St. Leon/Rot gestoppt worden. Einer aufmerksamen Zeugin, war laut Polizei am Samstag gegen 8.30 Uhr in der verlängerten Hoferstraße ein älterer Audi aufgefallen, der zu einem Gartengrundstück fuhr. Nachdem das Fahrzeug abgestellt worden war, stieg der Fahrer aus und konnte sich fast nicht auf den Beinen halten. Die Zeugin verständigte die Polizei. Als das Fahrzeug wieder losfuhr, meldete sie dies ebenfalls. Der Audi wurde wenig später in der Bahnhofstraße gestoppt. Am Steuer saß nun der vorherige Beifahrer. Aufgrund einer Personenbeschreibung wurde eindeutig ermittelt, dass es sich bei dem jetzigen Beifahrer um den vorherigen Fahrer handelte. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1