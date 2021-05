Unter Drogen und Alkohol

Gauangelloch. Zwischen Gaiberg und Gauangelloch hat sich auf der K 4161 am Montag gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Die Kreisstraße zwischen dem Kreisel Gaiberg und Gauangellloch musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei, dass beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben sind.

Ein 33-Jähriger ist von der Polizei am Sonntagnachmittag in Gauangelloch kontrolliert worden. Der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Fahrer soll zuvor durch riskante Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Wer am Sonntag nach 15 Uhr auf dem Drei-Eichen-Weg und den Gaiberger Weg von einem Pkw zu Brems- und Ausweichmanövern gezwungen worden ist, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 06224/17490 (Leimen) oder 06222/57090 (Wiesloch). miro