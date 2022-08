In der heutigen Ausgabe und in den kommenden Wochen erzählen wir Geschichten von Menschen, die die Region verlassen haben, um in der Ferne ein neues Leben zu beginnen. Um ein Leben in Einklang mit der Natur zu führen. Auf dem Ozean oder im Busch. Um in eine fremde Kultur einzutauchen, die ihnen näher liegt als die deutsche Mentalität. Oder weil sie am anderen Ende der Welt die Liebe gefunden haben.

Wir sind dabei sehr besonderen Menschen begegnet. Einige von ihnen haben wir eigens für die Serie aufgespürt, über Recherchen im Netz, Hinweise von Kollegen. Andere kennen wir schon länger, wir sind ihnen auf der Hochzeit von Freunden begegnet und haben später von ihrer Auswanderung erfahren. Oder wir sind mit ihnen zur Schule gegangen und haben uns zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder gesprochen, mit zwölf Stunden Zeitverschiebung. Wir haben gelacht, uns vielleicht auch ein bisschen verlegen zurückerinnert und festgestellt: Das Leben ist ein Wimpernschlag.

Die großen Fragen des Lebens

Genau dieser Gedanke ist die Kernessenz all dieser Geschichten, die wir für unsere neue Serie aufgeschrieben haben. Bei all diesen Porträts geht es immer auch um die großen Fragen des Lebens: Wer will ich sein? Wie will ich meinen Alltag gestalten? Welche Werte sind mir wichtig?

Die Geschichten lesen sich manchmal wie reine Erfolgsstorys. Aber all unsere Protagonisten haben auch schwere Zeiten erlebt. Trennungen, finanzielle Probleme, abgelehnte Visa. Einsamkeit und Frustration. Dennoch haben die schönen, die Mut machenden Momente in ihren Erzählungen überwogen. Denn was alle Porträtierten eint, ist ihr Umgang mit Krisen, die Überzeugung: „Es wird schon irgendwie weiter gehen. Es wird alles wieder gut werden. Oder besser.“

Wir hatten große Freude, den Protagonisten zuzuhören. Wie sie ihren Weg beschrieben haben, aber auch welche Gedanken sie sich über das Leben machen. Etwa darüber, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt. Dass jeder von uns seinen ganz persönlichen Weg einschlagen kann, um glücklich zu werden und zu sein. Ganz egal, wo.