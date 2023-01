Grünstadt. Unsachgemäß entsorgte Kaminasche hat am Mittwochmittag in Grünstadt zum Brand von Bäumen und Sträuchern in einem Garten in der Mozartstraße geführt. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei das Feuer schnell ablöschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Über die Sachschadenshöhe ist nichts bekannt.

