Unkraut mit Bunsenbrenner entfernt - Brand in Schwegenheim verursacht

Schwegenheim. Ein Mann aus Schwegenheim hat am Montagmittag beim Versuch Unkraut mit einem Bunsenbrenner zu entfernen einen Brand verursacht. Nach Angaben der Polizei griffen bei dem Vorhaben Funken auf einen angrenzenden Strauch sowie ein Wohnhaus über. Der Mann löschte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Am Strauch sowie am Haus entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1