Ungestörter Blick auf den Nachthimmel

Bad Dürkheim. Europaweit hat man nur noch selten einen unverfälschten Blick auf die Sterne – der Pfälzerwald jedoch bietet dafür einige Orte. Diese zu erhalten, dafür setzt sich das Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ ein. Neben der Auszeichnung „Gemeinde unter den Sternen“, die das Projekt kürzlich erstmals an die Gemeinde Rumbach für den Einsatz einer sternen- und tierfreundlichen Beleuchtung vergeben hat, richtet sich das Zertifikat „Gastgeber unter den Sternen“ an Hotels oder Ferienwohnungen. Drei weitere Gastgeber sind nun ausgezeichnet worden: das Landhaus im Blumeneck in Rumbach, das Restaurant „7 Raben“ im Jägertal bei Bad Dürkheim sowie das Gasthaus „Müllers Lust“ in Hofstätten. Das gab das Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen am Dienstag bekannt.

So freute sich Lilo Glauner über die Auszeichnung ihres Restaurants „7 Raben“, das sie mit Andrea Siegel führt: „Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind uns wichtig, deshalb unterstützen wir das Sternenpark-Projekt gerne. Ich bin sicher, dass das Thema gut bei den Leuten ankommt, allerdings muss man sie heranführen“. Ihre Besucher seien teils überrascht von der Dunkelheit, vom Abendspaziergang kämen diejenigen, die ohne Taschenlampe losgehen, oft schnell wieder zurück.

Aufgrund von Industrialisierung, Zersiedelung und anderen Faktoren herrscht nur noch an wenigen Orten in Europa nach Sonnenuntergang natürliche Dunkelheit. Diese Gebiete sind wichtig, weil sie auch Lebensraum für zahlreiche tag- und nachtaktive Tiere und Pflanzen bieten. her