Speyer. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Firma im Neudeck in Speyer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen gegen 4 Uhr über ein Frontfenster Zutritt zu den Büroräumen. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Entwendet wurde nach erster Überprüfung des Inhabers nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 bei der Polizei zu melden.

