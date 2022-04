Ungeklärte Schicksale

Bad Dürkheim. Das Forschungs- und Gedenkprojekt „Zwangsarbeit in der Pfalz 1939 bis 1945“ des Bezirksverbands Pfalz wird am Dienstag, 26. April, um 18 Uhr im Bad Dürkheimer Haus in Bad Dürkheim, Kaiserslauterer Straße 1, in einem Forum für interessierte Bürgerinnen und Bürger vorgestellt. Das Vorhaben wurde im Frühjahr 2021 initiiert. Mit der Umsetzung wurden das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV) und das Zentralarchiv des Kommunalverbands beauftragt. Es ist eingebettet in die Gedenk- und Erinnerungsarbeit des Bezirksverbands Pfalz und markiert zugleich eine weitere wichtige Etappe in den Bemühungen zur Erforschung der Strukturen, Mechanismen und Verbrechen des NS-Regimes in der Pfalz.

Als direkte Folge des von Nazideutschland in Europa entfesselten Expansionskriegs waren bis 1944 alleine auf pfälzisches Gebiet Zehntausende Frauen und Männer zahlreicher Nationen zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Hinsichtlich ihrer Schicksale und Internierungsorte besteht in der Geschichtswissenschaft immer noch erheblicher Aufarbeitungsbedarf.

Anmeldungen sind bis 22. April möglich unter forschung-zwangsarbeit@bv-pfalz.de oder unter Telefon 0631/89 29 03 38. Die Teilnahme ist kostenlos. red

