Unfallstelle auf A6 in Richtung Mannheim geräumt: Kollision mit sieben Fahrzeugen

Wiesloch. Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 6, kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, in Fahrtrichtung Mannheim, ist es am Freitagmittag zu einem Stau von nahezu zehn Kilometern in der Spitze gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der mittlere und linke Fahrstreifen rund zwei Stunden blockiert. Der Verkehr wurde über die rechte Spur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Kurz nach 14 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer erkannte kurz vor 12 Uhr einen Stau zu spät und wechselte von der mittleren auf die rechte Spur. Dabei kollidierte er mit einem Skoda und schleuderte von dort zurück auf die mittlere Spur, wo er mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammenstieß. Ein 30-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer erkannte seinerseits das Unfallgeschehen und dessen Ablauf zu spät, prallte auf einen Pkw und schob diesen wiederum auf einen weiteren. Verletzt wurde dabei niemand.

Zwei Fahrzeuge, der BMW des Verursachers und ein Ford wurden abgeschleppt. Der Sachschaden ist derzeit noch schwer einzuschätzen, dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro belaufen, teilte die Polizei mit.