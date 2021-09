Unfallopfer per Haftbefehl gesucht

Reichartshausen. Weil ein Autofahrer am Mittwoch mit seinem voll besetzten Audi A 6 von der Straße abkam und gegen einen Baum geprallt ist, sind bei Reichartshausen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei die Identität der vier Autoinsassen geklärt.

Demnach soll einer der beiden Schwerverletzen – ein 50 Jahre alter Lette und Halter des Wagens – am Steuer gesessen haben. Ein 44-jähriger Lette, der im Gegensatz zu den anderen drei Wageninsassen keinen festen Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis hat, wird per Haftbefehl gesucht. Laut Polizei hat ihn eine Behörde in Bayern wegen eines Strafbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. sin