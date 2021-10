Unfallhergang in Neustadt unklar - Polizei sucht nach Zeugen

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße ist eine Person am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Neustadt die Winzinger Straße in Richtung Stiftstraße. Zeitgleich war ein 18-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Neustadt, auf der Landauer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beide Autos kollidierten gegen 19.05 Uhr im Kreuzungsbereich. Beide Beteiligten behaupteten, dass die jeweilige Ampel für sie grün zeigte. Die 55-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6 000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

