Haßloch. Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen in Haßloch die Beifahrertür eines weißen BMW X1 beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stand der der weiße BMW X1 von 8.45 bis 9.30 Uhr auf dem ALDI Parkplatz in der Moltkestraße, als ein unbekannter Autofahrer die Beifahrertür beschädigte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, den die Polizei auf 1000 Euro schätzt. Zeugen können sich bei der Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324/ 9330 melden.

