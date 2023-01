Unfallflucht unter Drogeneinfluss in Gaiberg

Gaiberg. Am Freitagmorgen, den 13.01.2023, kam es in Gaiberg zu einer Unfallflucht unter Drogeneinfluss. Polizeiangaben zufolge war flüchtige Autofahrer, der mit einem Pkw Kia und Heidelberger Kennzeichen unterwegs war, zudem nicht im Besitz eines Führerscheins und versuchte beim Eintreffen der Polizei zu Fuß zu flüchten. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die im Bereich der L 600 von Bammental nach Gaiberg in die Pfarrgasse unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06223/92540 entgegen.

