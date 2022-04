Erbach. Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen aus Erbach. Wie diese berichtet, hat ein bislang unbekannter Fahrer am Mittwoch gegen 22.25 Uhr einen in der Straße An der Zentlinde geparkten Porsche Cayenne touchiert. Dadurch wurde die rechte Fahrzeugfront in Höhe von etwa 20.000 Euro beschädigt.

Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 06062/953-0 gebeten.