Schifferstadt. Am Montagabend floh in der Schifferstadt ein Fahrer vom Unfallort. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein Unbekannter gegen 19.45 Uhr am Ostring im Bereich der Einmündung zur Carl-Bosch-Straße einen Gartenzaun. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06235 495-0.

