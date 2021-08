Unfallflucht nach Kollision mit vier Autos in Ketsch - 30.000 Euro Sachschaden

Ketsch. Ein 35-Jähriger soll am Freitagabend vier geparkte Fahrzeuge in Ketsch schwer beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Vorfall in der Karlsruher Straße gegen 21 Uhr von Zeugen beobachtet. Die konkreten Zeugenhinweise führten schließlich zum gesuchten Unfallauto und dessen Fahrzeughalter. Nach dem Flüchtigen wird derzeit gefahndet. Alle Autos wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

