Einhausen. Ein Pedelec-Fahrer ist am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der L3261 in Einhausen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich am Knie. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen. Hinweise unter 06252/7060.

