Unfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Frankenthal. Ein 6-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizeibericht wartete das Kind mit seiner Mutter auf der Eisenbahnstraße Höhe der Hausnummer 2 in Frankenthal an der dortigen Fußgängerampel, bis diese auf grün umschaltete. Nachdem beide losliefen, bog zeitgleich ein weißes Fahrzeug um die Ecke, sodass der kleine Junge mit seinem Kopf gegen die Beifahrertür des Autos stieß. Nach dem Zusammenstoß habe der Wagen sogar angehalten, sei jedoch kurz darauf weiter Richtung Heßheimer Straße gefahren, ohne sich nach dem Verletzten zu erkundigen.

Nach derzeitigen Zeugenangaben wurde das Fahrzeug von einer männlichen Person gefahren auf dem Beifahrersitz soll eine Frau gesessen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

