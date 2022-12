Worms. Am vergangenen Samstagmittag hat ein 21-jähriger Wormser einen Schaden am Heck seines Pkw feststellen müssen. Wie die Polizei mitteilte, stellte dieser am Freitagabend sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Friedrich-Ebert-Straße ab. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06241/852-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1