Unfallflucht in Wiesloch - Zeugen gesucht

Wiesloch. Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagabend in Wiesloch von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 21:30 Uhr ein schwarzes Auto den Stückeläckerweg in Fahrtrichtung Messplatzstraße.

Gleichzeitig fuhr der 16-jähriger Motorroller-Fahrer auf der Messplatzstraße in Richtung Stadtmitte.

An der Einmündung Messplatzstraße und Stückeläckerweg missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Roller-Fahrers. Beim Ausweichen stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.