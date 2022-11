Unfallflucht in Sinsheim: 18-Jähriger mit 1,8 Promille von Fahrbahn abgekommen

Sinsheim. In Sinsheim ist in der Nacht zum Dienstag ein 18-Jähriger mit 1,8 Promille vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr dieser mit einem VW Transporter gegen 00.00 Uhr die Würzburger Straße in Sinsheim-Eschelbach. Am Ortseingang, kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Infolgedessen wurde die Ölwanne beschädigt. Der 18-Jährige entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Aufgrund des Ölmangels blieb das Auto am Ortseingang von Angelbachtal liegen. Bei einem Atemalkoholtest konnten Beamte einen Wert von rund 1,8 Promille messen. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Fahrbahn musste von dem Öl gereinigt werden. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde eingezogen.

